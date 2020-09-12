Сексуальная модель Деми Роуз не устает делиться с поклонниками эротическими фото. На этот раз звезда снова похвасталась пышными формами, засветив большую грудь в декольте.

Обольстительная британка Деми Роуз продолжает поражать подписчиков откровенными фото. Она точно знает, как завести фанов. Модель поделилась новыми фото на своей инстаграм-странице и взорвала сеть.

Горячее Полностью обнаженная: сексапильная Деми Роуз поразила откровенностью в бассейне – горячие фото и видео 18+

Деми Роуз на этот раз появилась на фоне белой стены. Перед объективом она позировала в обтягивающем черном мини платье, которое удачно подчеркивало ее пышные формы. Особой перчинки добавляло огромное украшение с надписью SEX, что висело на талии и полностью отражало вид Деми.

Деми засветила сексуальную пышную грудь в глубоком декольте. Модель также дополнила образ черной сумочкой от Yves Saint Laurent. Ее сексуальный look завершила модная укладка длинных волос, которые она причесала на одну сторону, а также нежный макияж на лице.

Горячая Деми Роуз / Instagram / @demirose

Горячая Деми Роуз своими фото всегда вызывает ажиотаж в сети и среди своей четырнадцатимиллионной аудитории. Поэтому и эта горячая фотография сразу же взбудоражила сеть и набирает все больше лайков среди поклонников.



Горячая Деми Роуз / Instagram / @demirose