Одні з найвідоміших моделей сучасності – Белла Хадід та Гейлі Бібер – стали зірками нової рекламної кампанії бренду Versace. Дівчата представили новий аромат від люксової марки та продемонстрували неймовірно спокусливі образи.

У рекламі на мальовничому пляжі в Сардинії та на яхті дівчата презентували класичні аромати з б'юті-лінійки: Гейлі – Dylan Turquoise, а Белла – Dylan Blue. Варто додати, що для Гейлі така співпраця стала дебютною, хоча раніше вона ходила подіумами в образах Versace, повідомляє 24 канал.

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Окрім презентації елітних парфумів, дівчата продемонстрували і розкішні вбрання та аксесуари від бренду: стильні купальники, топи та сукні. Особливий акцент у речах був зроблений на декольте, де дівчата сміливо змогли похизуватись своїми пікантними формами.

На одному зі знімків Белла тримала журнал із фотографією своєї улюблениці – подруги і дизайнерки Донателли Версаче, яка взяла під власну опіку бренд після смерті брата.



Белла Хадід і Гейлі Бібер для Versace / Versace



