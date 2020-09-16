Популярна американська модель Джіджі Хадід очікує на народження первістка. Вона нечасто показується на публіці з животиком, але днями Белла опублікувала милий архівний знімок з сестрою.

25-річна модель Джіджі Хадід перебуває на останніх місяцях вагітності. 23-річна Белла, вочевидь, вирішила підтримати свою сестру, тому запостила в інстаграмі милу світлину.

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Белла зазначила, що фото зроблене ще 11 червня цього року. На ньому дві сестри-моделі стоять поруч із заплющеними очима і тримаються за животики. Джіджі одягнула довгу пряму сукню, а Белла рожевий топ та джинси.

Зірка в підписі до фото пожартувала, що її животик видно через бургер, а животик Джіджі через Зейна Маліка, який є її хлопцем.

Шалено люблю вас обох, не можу перестати плакати,

– додала Белла.

Допис моделі небияк розсмішив та замилував мережу. "Ніщо не схоже на сестринську любов", "Це так мило", "Обожнюю вас", "Це фото змусило мене усміхнутися", – написали шанувальники в коментарях.