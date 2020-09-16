Популярная американская модель Джиджи Хадид ожидает рождения первенца. Она нечасто показывается на публике с животиком, но на днях Белла опубликовала милый архивный снимок с сестрой.

25-летняя модель Джиджи Хадид находится на последних месяцах беременности. 23-летняя Белла, очевидно, решила поддержать свою сестру, поэтому запостила в Инстаграме милую фотографию.

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Белла отметила, что фото сделано еще 11 июня этого года. На нем две сестры-модели стоят рядом с закрытыми глазами и держатся за животики. Джиджи надела длинное прямое платье, а Белла розовый топ и джинсы.

Звезда в подписи к фото пошутила, что ее животик виден из-за бургера, а животик Джиджи из-за Зейна Малика, который является ее парнем.

Безумно люблю вас обоих, не могу перестать плакать,

– добавила Белла.

Сообщение модели рассмешило и умилило сеть. "Ничто не похоже на сестринскую любовь", "Это так мило", "Обожаю вас", "Это фото заставило меня улыбнуться", – написали поклонники в комментариях.