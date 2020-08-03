25-летняя американская модель Джиджи Хадид находится на последних месяцах беременности. Вскоре она родит ребенка от знаменитого исполнителя Зейна Малика. Однако звезда редко распространяет в сети совместные фото с отцом своего малыша. На днях она сделала исключение и показала искренние чувства, которые царят между ними.

Несмотря на свою публичность Джиджи долго держала особое состояние в секрете. В последнее время она редко делает публикации, где запечатлена сама или же с бойфрендом. Но на днях в ее инстаграм-профиле появилась страстная фотография, где Хадид предстала вместе с Зейном.

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Фото Джиджи и Зейна

Влюбленные показали на камеру пылкий поцелуй. Они сидят на диване в собственном доме. Похоже, что у пары был романтический вечер, которым они сполна насладились.

Джиджи позировала в белой футболке и полосатой цветной рубашке. У нее был легкий макияж. Знаменитость не показала свойо округлый животик и изменения в фигуре. Она не рассказывает подробности своей беременности и держит особое состояние подальше от посторонних глаз.

Зейн предстал перед камерой в черной рубашке, показав многочисленные татуировки.

"Папочка", – коротко подписала фото модель.

Джиджи Хадид и Зейн Малик / Instagram / @gigihadid

Фанаты звездной пары не скупились на комплименты. Они засыпали влюбленных приятными словами в комментариях: "Наконец фото, где вы вдвоем. Я так рада за вас!", "У них скоро будет малыш! Не могу дождаться", "Вы такие милые".

Что известно о беременности Джиджи Хадид?

Джиджи долгое время скрывала свое особое состояние. Она ходила по модельным подиумам уже в статусе будущей мамочки, однако не рассекречивала это. Первые слухи о беременности появились 23 апреля, когда звезда праздновала день рождения. Тогда близкое окружение модели сообщило СМИ, что она находится на 20 неделе беременности.

Информация подтвердилась через неделю. Мама Джиджи – Иоланда Хадид не смогла сдержать эмоций и рассказала, что в сентябре 2020 году она впервые станет бабушкой. Впоследствии свое состояние рассекретила и сама модель.