25-річна американська модель Джіджі Хадід перебуває на останніх місяцях вагітності. Невдовзі вона народить дитину від знаменитого виконавця Зейна Маліка. Проте зірка рідко поширює в мережі спільні фото з батьком свого малюка. Днями вона зробила виняток та показала щирі почуття, які панують між ними.

Попри свою публічність Джіджі довго тримала особливий стан у секреті. Останнім часом вона рідко робить публікації, де зображена сама або ж з бойфрендом. Та днями на її інстаграм-профілі з'явилася пристрасна світлина, де Хадід постала разом із Зейном.

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Фото Джіджі та Зейна

Закохані показали на камеру палкий поцілунок. Вони зображені, сидячи на дивані власного будинку. Схоже, що пара мала романтичний вечір, яким сповна насолодилася.

Джіджі позувала у білій футболці та смугастій кольоровій сорочці. На обличчі мала легкий макіяж. Знаменитість не показала свого округлого животика та змін у фігурі. Вона не розповідає подробиці своєї вагітності і тримає особливий стан подалі від сторонніх очей.

Зейн постав перед камерою у чорній сорочці, показавши численні татуювання.

"Татусь", – коротко підписала фото модель.



Джіджі Хадід та Зейн Малік / Instagram / @gigihadid

Фанати зіркової пари не скупилися на компліменти. Вони засипали закоханих приємними словами у коментарях: "Нарешті фото, де ви вдвох. Я така щавлива за вас!", "У них скоро буде малюк! не можу дочекатися", "Ви такі милі".

Що відомо про вагістність Джіджі Хадід?

Джіджі довгий час приховувала свій особливий стан. Вона ходила модельними подіумами вже в статусі майбутньої матусі, проте не розсекречувала це. Перші чутки про вагітність з'явилися 23 квітня, коли зірка святкувала день народження. Тоді близьке оточення моделі повідомило ЗМІ, що вона перебуває на 20 тижні вагітності.

Інформація підтвердилася через тиждень. Мама Джіджі – Йоланда Хадід не змогла стримати емоцій та розповіла, що у вересні 2020 року вона вперше стане бабусею. Згодом свій стан розсекретила і сама модель.