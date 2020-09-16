Одни из самых известных моделей современности – Белла Хадид и Хейли Бибер – стали звездами новой рекламной кампании бренда Versace. Девушки представили новый аромат от люксовой марки и продемонстрировали невероятно соблазнительные образы.

В рекламе на живописном пляже в Сардинии и на яхте девушки презентовали классические ароматы из бьюти-линейки: Хейли – Dylan Turquoise, а Белла – Dylan Blue. Стоит добавить, что для Хейли такое сотрудничество стало дебютным, хотя ранее она ходила по подиумам в образах Versace, сообщает 24 канал.

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Кроме презентации элитных духов, девушки продемонстрировали роскошные наряды и аксессуары от бренда: стильные купальники, топы и платья. Особый акцент в вещах был сделан на декольте, благодаря которым девушки смело смогли похвастаться своими пикантными формами.

На одном из снимков Белла держала журнал с фотографией своей любимицы – подруги и дизайнера Донателлы Версаче, которая взяла под собственную опеку бренд после смерти брата.



Белла Хадид и Хейли Бибер для Versace / Versace



