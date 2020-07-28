Відпочинок у Шацьких озерах – один з найпопулярніших напрямків українців. Курорт на Волині подобається туристам, адже в цій місцевості величезна кількість чистих озер та лісів. В які озера найкраще відправитися, як добратися та скільки коштує проживання – читайте далі.

Для того, щоб прекрасно провести відпустку чи вікенд – не обов’язково їхати за кордон. Кожен охочий може провести незабутній відпочинок, адже до складу Шацьких озер входить 24 водойми, тож відправитися за враженнями є куди, повідомляє 24 канал.

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Світязь – найглибше озеро України, його глибина сягає 58 метрів. Туристи люблять приїжджати на "блакитні озера" завдяки тому, що до складу води у Світязі входять частинки срібла та гліцерин, який добре омолоджує шкіру та добре впливає на швидке загоєння ран.



Озеро Світязь – одне з найпривабливіших місць для відпочинку

Окрім цього, сюди приїжджають порибалити, адже у місцевих озерах водяться окуні, щуки, вугрі, судаки. Майже уздовж всієї берегової смуги озера росте ліс. В літню пору тут можна поласувати ягодами: ожиною, журавлиною, чорницею.

Як доїхати на озеро Світязь

До Шацьких озер можна добратися потягом до Ковеля, а звідти можна доїхати до місця призначення маршруткою. Окрім потягів, до Луцька ходять автобуси та автомобілі (Bla Bla Car).

Якщо подорожуєте до Ковеля власним автомобілем, то від Ковеля до Шацька доведеться проїхати ще 80 кілометрів. На Шацькі озера можна їхати двома автомобільними дорогами – Житомирською трасою (Київ-Чоп) та Варшавською трасою через Коростень і Сарни.

Якщо їхати Варшавською трасою, то треба доїхати до міста Любомль. Вам треба слідкувати за покажчиком "Шацький національний заповідник" (від Ковеля до повороту на Шацьк близько 40 кілометрів), тоді повернути та рухатися по трасі прямо. Приїхавши до Шацька, в центрі треба повернути або на озеро Світязь.

Ціна на житло у Шацьку

Варіантів житла у Шацьку є дуже багато. Класичних дорогих готелей тут мало, втім є достатньо приватних секторів, котеджів та садиб. Жителі доволі часто здають свої кімнати туристам. Приблизно за 200 гривень на добу можна винайняти номер з санвузлом у котеджі.

Якщо ви не подумали про бронювання житла заздалегідь, то часто можна помітити в найпопулярніших селах (Світязь, Шацьк, Мельники) таблички з послугами оренди на будь-якій вулиці.



У Шацьку є багато комфортабельних та затишних котеджів

Приватний котедж у Софії (урочище Гряда): чудовий варіант для компанії або двох сімей з дітьми. До озера 5 метрів. Вартість всього будинку 2000 гривень. Можлива оренда окремо кімнат по 1000 гривень. Ціна 2000 гривень за дім.

Садиба Берізка (смт Шацьк): розташована на березі озера Чорне Велике у смт Шацьк. Будиночки підходять для сімейного, індивідуального відпочинку, для закоханих та дружніх компаній. Ціна з людини – 150 гривень.

Котедж "Як вдома" (село Мельники): до послуг відпочивальників сучасний двоповерховий котедж розділений на 3 частини з окремими входами. Є окрема крита тераса з дерев'яним столом та лавками, кухня повністю облаштована (електроплита, електрочайник, холодильник, витяжка, увесь необхідний посуд. Ціна – 200 гривень з людини.

Комплекс "Золота Рибка" (урочище Ступа): база розташована на озері Світязь. Відстань до пляжу 100 метрів. Пляж охайний, доглянутий, обладнаний кабінками для перевдягання. Поруч сосновий ліс, чистота та порядок. До села Пульмо 1, 5 кілометра, до урочища Гряда 6 кілометрів. Ціна – 200 гривень з людини.

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Найпопулярніші місця відпочинку в Шацьку

Село Світязь (озеро Світязь)

Світязь – найпопулярніше місце відпочинку серед туристів. Саме тут найбільше розвинена інфраструктура, а всі населені пункти регіону мають найбільшу кількість приватних секторів. Багато господарів включають у вартість житла сніданок, обід та вечерю.



Мальовниче озеро Світязь

У центрі села, біля "Куточка Рибалки" зосереджені найбільші розваги, які облаштовані на березі пляжу та у воді. На ринку можна знайти оригінальні сувеніри та різні види прісноводної риби. Для молоді облаштовані бари, кафе, ресторани. У селі Світязь на вулиці Лугова розташовані котеджі для відпочивальників, які ведуть до пляжу з високими тополями. Тут є де позасмагати, або полежати в тіні, пограти волейбол чи інші ігри.

Смт Шацьк (озера Світязь, Люцимер, Чорне Велике)

Найбільше у Шацьку люблять відпочивати біля озера Світязь, адже саме там побудований дачний масив, тож близьке розташування житла біля озера робить відпочинок в цьому місті привабливішим.



На озері Люцимер спокійно та затишно

А от хто шукає спокійного відпочинку, можуть відправитися на озера Люцемер та Чорне Велике. Переважно тут немає великих скупчень людей та не так шумно, як на Світязі. Щоправда, на озерах немає атракціонів та розваг, втім озера не менш мальовничі.

Село Мельники (озеро Пісочне)

Озеро Пісочне приваблює туристів надзвичайно прозорою водою, серед групи Шацьких озер, прозорість озера у Пісочному – найбільша. Озеро невелике за розміром, оточене густими лісами, яке багате ягодами і грибами. Місцеві називають урочище Ляпове, де розташоване озеро Пісочне – царським селом, адже тут є величезна кількість чудових дач та котеджів. У селі є кафе, магазини.



Озеро Пісочне надзвичайно мальовниче

Урочище Гряда (озеро Світязь)

На урочищі Гряда зосереджена велика кількість барів, кальян-кафе та популярний нічний клуб "Одіссей". На Гряді розташовано понад 50 баз відпочинку. Серед розваг для дітей на Гряді є батути та ігрові зони, канатна доріжка, для дорослих – гірка для спуску на центральному пляжі, поїздка квадроциклом, майорять оголошення про дайвінг, можна взяти на прокат катамаран, човен чи байдарку.



В урочищі Гряда дуже добре розвинута інфраструктура

Урочище Ступа (озеро Світязь)

В урочищі Ступа або Іллічівка розташований комплекс із зелених насаджень та котеджів. Пляж облаштований лавками, кабінками для переодягання, місцем для гри у волейбол. Зі сторони Іллічівки найближча відстань, до острова на озері Світязь приблизно 500 метрів.



Шацькі озера – чудове місце для відпочинку

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Екскурсії у Шацьку

Охочі можуть відправитися на екскурсію на байдарках "Поліські джунглі". На території Шацького поозер'я є озера Луки та Перемут. Саме ці озера вподобали собі водоплавні птахи. Тут ви зможете побачити лебедів, мартинів, різноманітних диких качок, сірих та білих чапель та багатьох інших представників пернатого світу.



На Шацьких озерах вас також чекає активний відпочинок

Екскурсія на радянському позашляховику УАЗ 69 Safari зможе вразити всіх. Маршрут пролягає по п'яти озерах – Світязь, затока Бужня, Пулемецьке, Климівське, Ритець. На вас чекає експедиція по бездоріжжю та лісових хащах. Для відпочинку влаштують вам пікнік біля озера з червоним забарвленням води.

На екскурсії "Поліська Амазонка" ви пливтимете озером Пулемецьке, а потім через довгий канал потрапите в озеро Острів’янське, там ви зупинетесь на дивовижно гарному березі в ялиновому лісі.