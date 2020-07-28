Отдых на Шацких озерах – одно из самых популярных направлений украинцев. Курорт на Волыни нравится туристам, ведь в этой местности огромное количество чистых озер и лес. На какие озера лучше отправиться, как добраться и сколько стоит проживание – читайте дальше.

Для того, чтобы прекрасно провести отпуск или уикенд – не обязательно ехать за границу. Каждый желающий может провести незабываемый отдых, ведь в состав Шацких озер входит 24 водоема, поэтому отправиться за впечатлениями есть куда, сообщает 24 канал.

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Свитязь – самое глубокое озеро Украины, его глубина достигает 58 метров. Туристы любят приезжать на "голубые озера" благодаря тому, что в состав воды в Свитязе входят частицы серебра и глицерин, что хорошо омолаживает кожу и хорошо влияет на быстрое заживление ран.

Озеро Свитязь – одно из самых привлекательных мест для отдыха

Кроме этого, сюда приезжают порыбачить, ведь в местных озерах водятся окуни, щуки, угри, судаки. Почти вдоль всей береговой полосы озера растет лес. В летнее время здесь можно полакомиться ягодами: ежевикой, клюквой, черникой.

Как доехать на озеро Свитязь

К Шацким озерам можно добраться на поезде до Ковеля, а оттуда можно доехать до места назначения на маршрутке. Кроме поездов, в Луцк ходят автобусы и автомобили (Bla Bla Car).

Если путешествуете в Ковель на личном автомобиле, то от Ковеля до Шацка придется проехать еще 80 км. На Шацкие озера можно ехать двумя автомобильными дорогами – по Житомирской трассе (Киев-Чоп) и Варшавской трассе через Коростень и Сарны.

Если ехать по Варшавской трассе, то надо доехать до города Любомль. Вам нужно следить за указателем "Шацкий национальный заповедник" (от Ковеля до поворота на Шацк около 40 км), тогда повернуть и двигаться по трассе прямо. Приехав в Шацк, в центре надо повернуть на озеро Свитязь.

Цена на жилье в Шацке

Вариантов жилья в Шацке очень много. Классических дорогих отелей здесь мало, впрочем достаточно частных секторов, коттеджей и усадеб. Жители довольно часто сдают свои комнаты туристам. Примерно за 200 грн за сутки можно снять номер с санузлом в коттедже.

Если вы не подумали о бронировании жилья заранее, то часто можно заметить в самых популярных деревнях (Свитязь, Шацк, Мельники) таблички с услугами аренды на любой улице.

В Шацке есть много комфортабельных и уютных коттеджей

Частный коттедж в Софии (урочище Гряда): отличный вариант для компании или двух семей с детьми. К озеру 5 метров. Стоимость всего дома 2 000 грн. Возможна аренда отдельно комнат по 1 000 грн. Цена 2 000 грн за дом.

Усадьба Березка (пгт Шацк): расположена на берегу озера Черное Большое в г. Шацк. Домики подходят для семейного, индивидуального отдыха, для влюбленных и дружеских компаний. Цена с человека – 150 грн.

Коттедж "Как дома" (село Мельники): к услугам отдыхающих современный двухэтажный коттедж разделен на 3 части с отдельными входами. Есть отдельная крытая терраса с деревянным столом и скамейками, кухня полностью оборудована (электроплита, электрочайник, холодильник, вытяжка, вся необходимая посуда. Цена – 200 грн с человека.

Комплекс "Золотая Рыбка" (урочище Ступа): база расположена на озере Свитязь. Расстояние до пляжа 100 м. Пляж опрятный, ухоженный, оборудован кабинками для переодевания. Рядом сосновый лес, чистота и порядок. До села Пульмо – 1,5 км, до урочища Гряда – 6 км. Цена – 200 грн с человека.

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Самые популярные места отдыха в Шацке

Село Свитязь (озеро Свитязь)

Свитязь – самое популярное место отдыха среди туристов. Именно здесь больше всего развита инфраструктура, а все населенные пункты региона имеют наибольшее количество частных секторов. Многие хозяева включают в стоимость жилья завтрак, обед и ужин.

Живописное озеро Свитязь

В центре села, возле "Уголка Рыбака" сосредоточены крупнейшие развлечения, которые обустроены на берегу пляжа и в воде. На рынке можно найти оригинальные сувениры и различные виды пресноводной рыбы. Для молодежи оснащены бары, кафе, рестораны. В селе Свитязь на улице Луговая расположены коттеджи для отдыхающих, которые ведут к пляжу с высокими тополями. Здесь есть где позагорать или полежать в тени, поиграть волейбол или другие игры.

Пгт Шацк (озера Свитязь, Люцимер, Черное Большое)

Больше всего в Шацке любят отдыхать у озера Свитязь, ведь именно там построен дачный массив, поэтому близкое расположение жилья у озера делает отдых в этом городе более привлекательным.

На озере Люцимер спокойно и уютно

А вот кто ищет спокойного отдыха может отправиться на озера Люцемер и Черное Большое. Преимущественно здесь нет больших скоплений людей и не так шумно, как на Свитязе. Правда, на озерах нет аттракционов и развлечений, впрочем озера не менее живописные.

Село Мельники (озеро Песочное)

Озеро Песочное привлекает туристов чрезвычайно прозрачной водой, среди группы Шацких озер прозрачность озера в Песочном – наибольшая. Озеро небольшое по размеру, окруженное густыми лесами, которые богаты ягодами и грибами. Местные называют урочище Ляповое, где расположено озеро Песочное, царским селом, ведь здесь есть огромное количество замечательных дач и коттеджей. В селе есть кафе, магазины.

Озеро Песочное чрезвычайно живописное

Урочище Гряда (озеро Свитязь)

На урочище Гряда сосредоточено большое количество баров, кальян-кафе и популярный ночной клуб "Одиссей". На гряде расположено более 50 баз отдыха. Среди развлечений для детей на Гряде есть батуты и игровые зоны, канатная дорожка, для взрослых – горка для спуска на центральном пляже, поездка на квадроцикле, дайвинг, можно взять на прокат катамаран, лодку или байдарку.

В урочище Гряда очень хорошо развита инфраструктура

Урочище Ступа (озеро Свитязь)

В урочище Ступа или Ильичевка расположен комплекс из зеленых насаждений и коттеджей. Пляж оборудован скамейками, кабинками для переодевания, местом для игры в волейбол. Со стороны Ильичевки ближайшее расстояние до острова на озере Свитязь примерно 500 м.

Шацкие озера – прекрасное место для отдыха

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Экскурсии в Шацке

Желающие могут отправиться на экскурсию на байдарках "Полесские джунгли". На территории Шацкого поозерья есть озера Луки и Перемут. Именно эти озера облюбовали себе водоплавающие птицы. Здесь вы сможете увидеть лебедей, чаек, различных диких уток, серых и белых цапель и многих других представителей пернатого мира.

На Шацких озерах вас также ждет активный отдых

Экскурсия на советском внедорожнике УАЗ 69 "Safari" сможет поразить всех. Маршрут пролегает по пяти озерах – Свитязь, залив Бужня, Пулемецкое, Климовское, Ритець. Вас ждет экспедиция по бездорожью и лесным чащам. Для отдыха устроят вам пикник у озера с красной окраской воды.

На экскурсии "Полесская Амазонка" вы будете плыть по озеру Пулемецкое, а затем через длинный канал попадете на озеро Островьянское, там вы остановитесь на удивительно красивом берегу в еловом лесу.