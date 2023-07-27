Насправді видів гороскопу дуже бажато. Тож 24 Канал розповість про основні, найпоширеніші.

Зверніть увагу Яка планета є покровителем вашого знаку зодіаку: усе про вплив на характер і життя

Зодіакальний гороскоп

Саме цей вид є найпоширенішим. Він базується на розташуванні планет у зодіакальному колі на момент народження людини, визначає особистість та події, які можуть впливати на життя.

Любовний гороскоп

Цей гороскоп зосереджений на аспектах кохання, стосунків та сексу. Зокрема, це рекомендації та прогнози щодо стосунків з партнером.

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Фінансовий гороскоп

Мета цього гороскопу – допомагти визначити фінансове благополуччя та можливі перешкоди на шляху до успіху. Він надає поради щодо фінансового управління та інвестицій.

Місячний гороскоп

Цей вид прогнозує настання нових фаз Місяця та їх вплив на емоції, настрій, а ще планування на місяць вперед.

Характерний гороскоп

Цей гороскоп описує особливості характеру, сильні сторони та слабкі сторони людини на підставі її знаку зодіаку.

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Натальний гороскоп

Визначає особливості характеру та потенціал людини залежно від точної дати, часу та місця народження. Гороскоп базується на розташуванні планет на небі у цей конкретний момент часу.

Локальний гороскоп

Це астрологічний прогноз для певного місця чи регіону. Тут раховується вплив планет та зірок на цей конкретний регіон, зокрема, його клімат, культуру, політику тощо.

Кармічний гороскоп

Це астрологічне вивчення карми, що відображає минулі життя. За допомогою цього гороскопу можна знайти вказівки щодо причин і наслідків минулого, а ще можливі шляхи вирішення проблем. Також кармічний гороскоп може бути корисний як інструмент для самопізнання та розвитку.

Нумерологічний гороскоп

Це аналіз чисел та числових комбінацій у даті народження. Він дозволяє встановити вплив чисел на характер та життєвий шлях людини, а також передбачити потенційні можливості та виклики, які їй поставлені.

Китайський гороскоп

Це система знаків, яка базується на руху місячного календаря. Він використовується для передбачення життєвих подій та характеристик людини в залежності від його року народження.

Китайський гороскоп складається з 12 знаків, кожен з яких пов'язаний з конкретним роком, що відповідає тій чи іншій тварині та її характерним властивостям.