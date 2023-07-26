Так, під час ретроградної Венери частині знаків варто бути дуже обережними, пише 24 Канал. Цікаво, що мрія інших може здійснитися.

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Рак

Раки можуть отримати шанс нарешті здійснити давню мрію про створення затишного домашнього середовища. Замисліться над змінами вдома та почніть втілювати бажання в реальність.

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Скорпіон

У період ретроградної Венери Скорпіони можуть знайти справжнє кохання. Знайомство з новою людиною або ж зміцнення стосунків з добре знайомою допоможе здійснити ваші мрії.

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Стрілець

Народжені під цим знаком нарешті втілять у життя мрію про незабутню подорож. Ця поїздка буде захопливою та особливою. Окрім того, під час неї ви зрозумієте для себе дещо дуже важливе.

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Водолій

Представникам цього знаку варто звернути увагу на внутрішній розвиток. Ретроградна Венера може допомогти зрозуміти ваші справжні потреби та цінності. Ймовірно, ви подивитеся на власні мрії з іншого боку. Однак, трохи змінивши бажання, зможете втілити їх у реальність.

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Важливо! Період ретроградної Венери триватиме до 3 вересня.