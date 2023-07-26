Так, во время ретроградной Венеры части знаков следует быть очень осторожными, пишет 24 Канал. Интересно, что мечта других может осуществиться.
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Рак
Раки могут получить шанс наконец-то осуществить давнюю мечту о создании уютной домашней среды. Задумайтесь о переменах в доме и начните воплощать желание в реальность.
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Скорпион
В период ретроградной Венеры Скорпионы могут обрести настоящую любовь. Знакомство с новым человеком или укрепление отношений с хорошо знакомым поможет осуществить ваши мечты.
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Стрелец
Рожденные под этим знаком наконец-то воплотят в жизнь мечту о незабываемом путешествии. Эта поездка будет увлекательной и особенной. Кроме того, во время нее вы поймете для себя очень важное.
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Водолей
Представителям этого знака следует обратить внимание на внутреннее развитие. Ретроградная Венера может помочь понять ваши подлинные потребности и ценности. Вероятно, вы посмотрите на свои мечты с другой стороны. Однако немного изменив желание, сможете воплотить их в реальность.
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