Так, во время ретроградной Венеры части знаков следует быть очень осторожными, пишет 24 Канал. Интересно, что мечта других может осуществиться.

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Рак

Раки могут получить шанс наконец-то осуществить давнюю мечту о создании уютной домашней среды. Задумайтесь о переменах в доме и начните воплощать желание в реальность.

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Скорпион

В период ретроградной Венеры Скорпионы могут обрести настоящую любовь. Знакомство с новым человеком или укрепление отношений с хорошо знакомым поможет осуществить ваши мечты.

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Стрелец

Рожденные под этим знаком наконец-то воплотят в жизнь мечту о незабываемом путешествии. Эта поездка будет увлекательной и особенной. Кроме того, во время нее вы поймете для себя очень важное.

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Водолей

Представителям этого знака следует обратить внимание на внутреннее развитие. Ретроградная Венера может помочь понять ваши подлинные потребности и ценности. Вероятно, вы посмотрите на свои мечты с другой стороны. Однако немного изменив желание, сможете воплотить их в реальность.

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Важно! Период ретроградной Венеры продлится до 3 сентября.