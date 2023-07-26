Астрологи отмечают, что идеальные отношения построят Львы и Овны, а также Близнецы и Весы. Август для них будет полон любви, пишет 24 Канал.
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Лев и Овен
Заметим, что в августе рождаются Львы. Это идеальный месяц для этого знака.
По словам астрологов, у Львов лучшая совместимость с Овнами. У них общая стихия – огонь. Эти знаки станут прекрасными партнёрами буквально в любой сфере жизни. Львам и Овнам точно не будет скучно вместе.
Овен и Лев – лучшая совместимость / Коллаж 24 Канал
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Близнецы и Весы
Еще одна идеальная пара – Близнецы и Весы. Их совместимость просто поражает.
У этих знаков одна на двух стихия – воздух. Им очень легко найти общий язык. Как Весы, так и Близнецы обожают интеллектуальные разговоры. Кстати, у них очень много общих интересов. И хотя оба очень чувствительны и эмоциональны, всегда умеют находить компромиссы.
Весы и Близнецы – лучшая совместимость / Коллаж 24 Канала