Весы и Близнецы, Овен и Лев, Рак и Рыбы чаще всего являются лучшими друзьями. 24 Канал рассказывает, почему именно этим знакам так легко найти общий язык.
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Весы и Близнецы
Представители этих знаков могут болтать часами обо всем что угодно. Их дружба нередко основана на веселье. Однако в трудное время всегда придут на помощь.
Гороскоп для Весов
Кстати, по словам астрологов, дружба между этими знаками в большинстве своем продолжительная. Она могла зародиться еще в детстве. У этих знаков общие интересы, что, конечно же, сближает их.
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Рак и Рыбы
У этих знаков также общая стихия. Вода наделяет их добротой, отзывчивостью и мягкостью.
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Как Рак, так и Рыбы участливы и эмоциональны. Они понимают друг друга с полу слова и всегда придут на помощь.
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Овен и Лев
Родившиеся под этими созвездиями наделены лидерскими качествами. Оба энергичны и уверены в себе.
Гороскоп для Овнов
На самом деле в Овна и Льва много общего, в то же время эти знаки могут дополнить друг друга. Кроме того, они всегда найдут тему для разговора.
Гороскоп для Львов