Так, Весы и Стрельцы уже скоро услышат важные слова. Об этом пишет 24 Канал.

Кстати говоря Впереди месяц страстной любви: гороскоп для Дев и Львов на август

Весы

Человек, с которым вы так много времени проводите вместе и наслаждаетесь каждым моментом, наконец скажет, что любит вас. Не бойтесь показать свои чувства, отвечайте так, как подсказывает ваше сердце.

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Стрельцы

Признание в любви – важный шаг в жизни каждого. Для вас подготовили кое-что особенное. Впереди счастливая жизнь рядом с любимым человеком.

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