Так, Терези та Стрільці вже незабаром почують важливі слова. Про це пише 24 Канал.

До речі Попереду місяць пристрасного кохання: любовний гороскоп для Дів і Левів на серпень

Терези

Людина, з якою ви так багато часу проводите разом і насолоджуєтеся кожним момент, нарешті скаже, що любить вас. Не бійтеся показати свої почуття, відповідайте так, як підказує ваше серце.

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Стрільці

Зізнання в коханні — важливий крок у житті кожного. Для вас підготували дещо особливе. Попереду щасливе життя поруч з коханою людиною.

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