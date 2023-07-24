Амур буде на вашому боці. Тож частина з вас нарешті зустрінуть справжнє кохання.

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Діва

Настав час нарешті залишити минуле справді в минулому. Попереду щасливе життя поруч з коханою людиною. До речі, астрологи підказують, що ідеальна пара для Діви – це Козеріг або Телець. З ними буде легше побудувати міцні та гармонійні стосунки.

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Лев

Наступного місяця ви налагодите стосунки з партнером. Попереду дуже романтичний період, сповнений пристрасті. Відкрийте себе по-новому, кохана людина це оцінить. Говоріть про свої емоції та насолодіться часом проведеним разом.

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