Найкраща пара для Діви – Телець або Козеріг. Астрологи пояснили, чому саме, пише 24 Канал.
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Козеріг
У цих двох знаків спільна стихія – земля. Їм важлива стабільність, практичність та логічність. Козеріг та Діва розуміють одне одного з пів слова, тож відразу встановлюють зв'язок.
Ці знаки поважають своїх партнерів та захоплюються ними. Тож навряд чи будуть вдаватися до будь-яких форм зради.
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Телець
У цих стосунках пануватиме гармонія. Телець та Діва наполегливо працюють для комфорту одне одного та сімейного життя.
Коли представники цих знаків разом, вони відчують себе в безпеці. Астрологи переконані, що це ідеальна пара.
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