Лучшая пара для Девы – Телец или Козерог. Астрологи объяснили, почему именно, пишет 24 Канал.

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Козерог

У этих двух знаков общая стихия – земля. Им важна стабильность, практичность и логичность. Козерог и Дева понимают друг друга с полслова, поэтому сразу устанавливают связь.

Эти знаки уважают своих партнеров и восхищаются ими. Так что вряд ли будут прибегать к любым формам измены.

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Телец

В этих отношениях будет царить гармония. Телец и Дева настойчиво работают для комфорта друг друга и семейной жизни.

Когда представители этих знаков вместе, они ощутят себя в безопасности. Астрологи уверены, что это идеальная пара.

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