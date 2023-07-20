Астрологи часто проводят специальные анализы на совместимость. Они назвали два знака зодиака, которые лучше всего подходят друг другу и могут создать идеальную семью, отмечает 24 Канал.

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Близнецы и Весы

Согласно прогнозу астрологов, лучшей парой являются Близнецы и Весы. Эти два знака относятся к воздушной стихии, позволяющей им легко общаться и наслаждаться интеллектуальными разговорами. Они имеют много общих интересов и могут находить компромиссы в любых ситуациях.

Близнецы и Весы очень чувствительны и эмоциональны, могут понимать друг друга на интуитивном уровне. В то же время они энергичны и оптимистичны, любят приключения и новые впечатления.



Близнецы и Весы – идеальная пара / Фото Canva