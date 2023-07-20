Что астрологи прогнозируют всем 12 знакам зодиака и на что нужно обратить внимание читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 20 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 июля 2023 для Овнов

Овнам следует научиться управлять своими эмоциями. Если чувства возобладают, вы попадете в неприятную ситуацию.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 июля 2023 для Тельцов

Тельцам следует найти в себе сосредоточенность и научиться сконцентрироваться на своей работе. Так вы скорее добьетесь успеха.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 июля 2023 для Близнецов

Перед Близнецами сегодня встанут проблемы. К их решению нужно подойти с умом: со спокойствием и холодным умом.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 июля 2023 для Раков

Астрологи советуют Ракам быть дружелюбным ко всем людям вокруг. Даже тех, кто вас открыто или скрыто недолюбливает, ведь так недоброжелатели изменят мнение.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 20 июля 2023 для Львов

Львам нужно отложить все свои рабочие заботы и дела. Сегодня уделите время семье – иначе вас будут ждать обиды.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 июля 2023 для Дев

Ваше утро будет символом всего дня сегодня. Если вы проснетесь с хорошим юмором – так пройдет 20 июля, если нет – дела пойдут плохо.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 июля 2023 для Весов

Весов может ожидать неожиданный новый опыт. Это может быть поездка в другие края или интересное происшествие. Будьте открыты к авантюрам.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 июля 2023 для Скорпионов

Скорпионам сегодня следует заняться уборкой. Это отвлечет тревожные мысли и поможет расставить приоритеты.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 июля 2023 для Стрельцов

Сегодня у Стрельцов благоприятный день, чтобы преодолевать препятствия и трудности. Астрологи советуют быть более терпеливыми и спокойными.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 июля 2023 для Козерогов

Козерогов могут намеренно провоцировать на скандал. Но вам пойдет в пользу сдержанной реакции в этом конфликте.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 июля 2023 для Водолеев

Водолеям следует обратить внимание на желания и потребности других людей. По возможности заполните пустоту и помогите близким.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 июля 2023 для Рыб

Рыбам лучше сегодня не принимать важные решения. Возьмите день отдыха или просто отвлекитесь другим делом.