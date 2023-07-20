Астрологи отметили, что с некоторыми знаками у Львов и Дев есть лучшие шансы создать крепкую и гармоничную семью. С кем именно лучшая совместимость, рассказывает 24 Канал.

Кстати говоря Идеальная пара: 2 знака зодиака, которые лучше всего подходят друг другу

Лев и Овен

Эти два знака имеют общую стихию – огонь. Они сильны и уверены в себе. Лев и Овен станут отличными партнерами в любой сфере жизни. Их острый ум создаст поистине выигрышную комбинацию любви и брака.

Кстати, рожденные под этими созвездиями всегда поддерживают друг друга, нуждаются в взаимном внимании и терпеливы к своим партнерам.

Гороскоп для Овнов

Лев и Весы

Весы – это еще один знак, с представителями которого Львы могут создать идеальную семью. Воздух отлично питает огонь. Это действительно родственны очень. Оба оптимиста, креативные, социальные и обожают быть в окружении людей.

Лев и Весы создадут изысканную и харизматичную пару, которой будут восхищаться буквально все.

Гороскоп для Весов

Дева и Телец

Еще одно идеальное сочетание в отношениях и браке – это Дева и Телец. Эти знаки, так сказать, созданы друг для друга. Телец достаточно стабильный, он сумеет успокоить и уберечь Деву от тревоги.

В отношениях все происходит по правилам логики. Кроме того, у представителей этих знаков одинаковый подход к сексу и романтике.

Гороскоп для Тельцов

Дева и Козерог

Дева и Козерог имеют единственную стихию. Эти знаки станут отличным паром. Они уважают любимого человека и восхищаются друг другом.

Родившиеся под этими созвездиями имеют так много общего, что их любовь приводит к браку и семье.

Гороскоп для Козерогов