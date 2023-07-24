Певні випробування чекають Овнів, Скорпіонів та Близнюків, пише 24 Канал. Втім, залишайтеся на позитиві, будьте терплячими та вірте у свої сили, у вас усе вийде.

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Овни

Народжених під цим знаком можуть чекати випробування, пов'язані якраз-таки з особистим розвитком. Перед вами постануть нові можливості, що вимагатимуть сміливості та впевненості. Втім, у жодному разі не бійтеся взяти на себе цю відповідальність та зробити щось нове. Пам'ятайте, вам під силу абсолютно все.

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Скорпіони

У Скорпіонів цього тижня можуть виникнути випробування, пов'язані з фінансами. Астрологи зазначають, вам варто бути уважнішими до своїх заощаджень та контролювати витрати. Тож перегляньте свій фінансовий бюджет та, за потреби, внесіть певні корективи.

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Близнюки

Представники цього знаку вже найближчим часом можуть стикнутися з емоційними випробуваннями. Намагайтеся зберегти баланс у всьому, тримайте головою холодною та звертайте увагу на свій внутрішній стан. Варто знайти спосіб контролю власних емоцій. Також цього тижня не нехтуйте відпочинком, він піде вам на користь.

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