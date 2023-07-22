Астрологи отметили, что несколько знаков могут пережить расставание уже к концу этого лета. Среди них Близнецы, Рыбы, Козероги и Стрельцы, пишет 24 Канал.
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Близнецы
Вам следует поговорить со своим партнером. Однако сделает это без истерик, с холодной головой. Поэтому перед этим сядьте, обдумайте все и выразите свои чувства.
Если вы действительно хотите этого, попробуйте найти способы восстановить теплоту и интимность в отношениях. Однако, ни в коем случае не упрекайте себя.
Гороскоп для Близнецов
Рыбы
Пора выйти из токсичных отношений. Подумайте о себе, собственном психоэмоциональном состоянии и здоровье.
У вас было много попыток спасти эти отношения, однако партнер уже не отвечает взаимностью. Возможно, это лучшее время, чтобы поставить точку.
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Гороскоп для рыб
Козероги
Чтобы преодолеть трудности, очень важна поддержка и взаимопонимание. Впрочем, если только один из партнеров отдает себя этим отношениям, ничего хорошего не получится.
К концу августа вы можете разойтись. Однако, не огорчайтесь, впереди настоящая искренняя любовь.
Гороскоп для Козерогов
Тельцы
Кто и чтобы там не говорил, вы заслуживаете счастливых и крепких отношений. Не бойтесь высказать свое мнение. Возможно, именно это изменит ситуацию к лучшему.
Однако, будьте готовы к переменам. Лучше еще впереди. Не теряйте веру в себя и любовь.
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Гороскоп для Тельцов