Уже в это воскресенье судьбоносная встреча ждет Водолеев, Овнов и Весов. Об этом пишет 24 Канал.

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Водолеи

Будьте внимательны и не забывайте искренне улыбаться. 23 июля станет для вас по-настоящему особым днем. Наконец-то вы встретите родственную душу, с которой сможете построить действительно крепкие и гармоничные отношения.

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Овны

Рожденные под этим знаком испытают желаемую любовь. Осталось подождать совсем чуть-чуть. Ни в коем случае не стесняйтесь своих чувств.

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Весы

Весы, приятная встреча уже не за горами. Совсем скоро рядом с вами будет любимый человек, который всегда выслушает и поддержит. Доверьтесь своему сердцу.

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