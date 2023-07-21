Больше о характере этих людей, а также их совместимости и несовместимости с другими знаками зодиака – рассказываем дальше.
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Какие по характеру Львы
Львы рождаются в период с 23 июля по 21 августа. Это один из самых самоуверенных знаков зодиака. Люди, рожденные под знаком Льва, отличаются от других энергичностью, душевностью, тщеславием, гордостью, решительностью и упрямством.
Знак зодиака Лев
Какие по характеру Девы
Под этот знак зодиака попадают люди, рождающиеся с 22 августа по 23 сентября. Основными чертами их характера есть внимательность и осторожность. Также Девам присущи следующие черты характера: выносливость, мнительность, пунктуальность, предусмотрительность, надежность.
Знак зодиака Дева