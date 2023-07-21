Більше про характер цих людей, а також їхню сумісність і несумісність з іншими знаками зодіаку – розповідаємо далі.

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Які за характером Леви

Леви народжуються у період з 23 липня по 21 серпня. Це один з найбільш самовпевнених знаків зодіаку. Люди, народжені під знаком Лева, відрізняються від інших енергійністю, душевністю, марнославством, гордістю, рішучістю та упертістю.

Сумісність: Овен, Стрілець, Терези, Близнюки

Несумісність: Телець, Скорпіон

Знак зодіаку Лев

Які за характером Діви

Під цей знак зодіаку потрапляють люди, які народжуються з 22 серпня по 23 вересня. Основними рисами їхнього характеру є уважність та обережність. Також Дівам притаманні такі риси характеру: витривалість, недовірливість, пунктуальність, передбачливість, надійність.

Сумісність: Телець, Рак, Козеріг, Скорпіон

Несумісність: Близнюки, Стрілець

Знак зодіаку Діва