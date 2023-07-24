Так, сон Водолеев, Раков и Скорпионов может сбыться. Об этом пишет 24 Канал.
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Рак
Родившихся под этим созвездием ждут яркие сны. Они будут означать важные изменения в вашей жизни. Поэтому обратите внимание на детали и собственные чувства.
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Скорпион
Сны представителей этого знака будут связаны с собственной силой и творчеством. Возможно, вы увидите себя в ситуациях, где нужно принимать важные решения или использовать свою харизму, чтобы влиять на других.
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Водолей
На этой неделе во время сна, вероятно, вы увидите себя в ситуациях, где помогаете другим или работаете над решением важных глобальных вопросов. Астрологи рекомендуют осторожно прислушиваться к сигналам и запомнить появляющиеся во сне символы.
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