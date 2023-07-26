Астрологи зазначають, що прямо таки ідеальні стосунки побудують Леви й Овни, а також Близнюки та Терези. Серпень для них буде сповнений палкого кохання, пише 24 Канал.

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Лев і Овен

Зауважимо, що у серпні народжуються Леви. Це ідеальний місяць для цього знаку.

За словами астрологів, у Левів найкраща сумісність з Овнами. У них спільна стихія – вогонь. Ці знаки стануть прекрасними партнерами буквально у будь-якій сфері життя. Левам і Овнам точно не буде скучно разом.

Овен і Лев – найкраща сумісність / Колаж 24 Канал

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Близнюки та Терези

Ще одна ідеальна пара – Близнюки та Терези. Їхня сумісність просто вражає.

У цих знаків одна на двох стихія – повітря. Їм дуже легко знайти спільну мову. Як Терези, так і Близнюки обожнюють інтелектуальні розмови. До речі, у них дуже багато спільних інтересів. І хоча обоє дуже чутливі та емоційні, завжди вміють знаходити компроміси.

Терези й Близнюки – найкраща сумісність / Колаж 24 Каналу