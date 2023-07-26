Ці знаки зодіаку можуть зіткнутися з проблемами в особистому житті та на роботі. Саме так впливатиме на них ретроградний рух Венери, зазначає 24 Канал.

Це цікаво Повний опис знака зодіаку Діва: дата, характеристика та сумісності з іншими знаками

Козеріг

Остерігайтеся поганого настрою, не упускайте руки, хоча це захочеться зробити. Ви можете втратити бажання розвиватися, працювати. Однак не приймайте емоційних рішень. Перед тим, як змінювати сферу діяльності, все добре обдумайте.

Гороскоп для Козерогів

Діва

У час ретроградної Венери ви відчуватимете брак сил, особливо до фізичної праці. Це може призвести до погіршення фінансового становища. Щоб не притягувати до себе ще більше проблем, вам варто кілька днів відпочити, набратися сил. Найкраще зробити це на свіжому повітрі, якомога далі від метушні міста.

Гороскоп для Дів

Лев

Ви сповна відчуєте ретроградну Венеру в особистому житті. Через емоційне виснаження у вас можуть бути сварки, конфлікти з партнером. Намагайтеся контролювати себе та в моменті, коли відчуваєте злість, вигорання, побути наодинці. Так ви збережете стосунки та не загострюватимете ситуацію.

Гороскоп для Лева

Кожен знак зодіаку має планету-покровителя. У деяких вони збігаються. Та головне, що покровителі мають неабиякий вплив на своїх "підопічних". Детально про планети-покровителі та їхній вплив на знаки зодіаку розповідаємо тут.