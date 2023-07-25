Діва (Virgo) – шостий знак зодіакального кола. За західною астрологією, Сонце перебуває у знакові зодіаку Діва з 22 серпня до 23 вересня. 24 Канал розкаже більше про цей знак та всі його характеристики.

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Знак зодіаку Діва – характеристика

Стихія – Земля.

Керівна планета – Меркурій.

Камені-талісмани – агат, малахіт, гірський кришталь, лазурит, сердолік, місячний камінь, яшма, авантюрин, нефрит, аметист.

Діви – мають багато різних рис характеру, які можуть по-різному коливатися у різних представників. Серед основних рис – це аналітичний розум. Представники Дів відзначаються своєю здатністю мислити логічно та аналітично. Вони уважні до деталей і здатні розв'язувати складні проблеми. Діви організовані, вони славляться своїм вмінням планувати, структурувати й організовувати різні аспекти свого життя. Вони вміють досягати мети крок за кроком.

Представники цього знаку часто прагнуть до досконалості в усьому, що роблять. Вони критично та вимогливо ставляться до себе і свого оточення, завжди прагнуть зробити все на найвищому рівні. Часто Діви бувають скромними – вони стримані у своїй поведінці та виявленні почуттів. Цей знак не любить бути в центрі уваги – зазвичай вони спостерігають за всім у тіні.

Професія для Дів

Діви зазвичай проявляють високий інтерес до аналізу даних та розв'язання проблем. Вони можуть стати економістами, аналітиками даних або фінансовими аналітиками. Завдяки своїй уважності до деталей та обережному підходу, Діви можуть виявляти високий рівень відповідальності в медичній сфері. Вони можуть обрати професії лікаря, медичного асистента, фармацевта або дослідника в області медицини.



Знак зодіаку Діва / Фото Pixabay

Діви добре працюють з технологіями й можуть стати програмістами, тестувальниками ПЗ, системними адміністраторами. Діви здатні передавати знання та допомагати іншим у навчанні. Вони можуть бути вчителями, інструкторами, тренерами. Здатність Дів до планування й організації робить їх добрими керівниками. Вони можуть стати менеджерами проєктів, офіс-менеджерами, координаторами подій або адміністраторами.

Сумісність Дів

Діви найбільш сумісні зі знаками земних стихій – Тельцями та Козерогами. Хороша сумісність у Дів з Раками та Скорпіонами.

Представники Дів рідко знаходять спільну мову з Близнюками, Овнами та зі Стрільцями. Терези вміють підтримувати Дів, але до дружніх відносин у них не доходить.

Найкращі романтичні партнери, з якими можна створити сім'ю Дівам – Леви та Риби.