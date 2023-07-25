Овен і Рак, Телець і Водолій, Лев і Скорпіон, Риби і Близнюки. Ці пари знаків мають найгіршу сумісність, пише 24 Канал.

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Овен і Рак

У народжених під цими сузір'ями різні погляди на життя. Тож у такій парі нерідко можуть виникати конфлікти.

Гороскоп для Овнів

Овен активний та енергійний. Він може занадто швидко рухатися вперед. Тим часом Рак більш спокійний та обережний.

Гороскоп для Раків

Телець і Водолій

Ці знаки по-різному дивляться на світ, що може призвести до напруги у стосунках. Телець любить стабільність і комфорт, тоді як Водолій прагне свободи й незалежності.

Гороскоп для Тельців

Їхні стилі життя може виявитися несумісними. Через це, ймовірно, будуть виникати конфлікти.

Гороскоп для Водоліїв

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Лев і Скорпіон

Як Лев, так і Скорпіон самі по собі сильні особистості. Вони лідери, що можуть зіштовхуватися між собою.

Гороскоп для Левів

Лев обожнює бути в центрі уваги та контролювати абсолютно все. Втім, Скорпіон не любить піддаватися контролю. Це може створювати напругу й призвести до конфліктів у їхніх стосунках.

Гороскоп для Скорпіонів

Риби та Близнюки

Риби більш емоційні та глибокі, тоді як Близнюки — раціональні й зосереджені на інтелектуальному розвитку. Ця різниця може викликати непорозуміння в парі.

Гороскоп для Риб

Також астрологи зауважили, що у народжених під цими сузірʼями протилежні стихії, що, звичайно ж, може неабияк впливати на стосунки.

Гороскоп для Близнюків