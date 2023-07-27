На самом деле видов гороскопа очень желательно. 24 Канал расскажет об основных, самых распространенных.

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Зодиакальный гороскоп

Именно этот вид наиболее распространен. Он базируется на расположении планет в зодиакальном кругу на момент рождения человека, определяет личность и события, которые могут влиять на жизнь.

Любовный гороскоп

Этот гороскоп сосредоточен на аспектах любви, отношений и секса. В частности, это рекомендации и прогнозы об отношениях с партнером.

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Финансовый гороскоп

Цель этого гороскопа – помочь определить финансовое благополучие и возможные препятствия на пути к успеху. Он дает советы по финансовому управлению и инвестициям.

Лунный гороскоп

Этот вид прогнозирует наступление новых фаз Луны и их влияние на эмоции, настроение, а также планирование на месяц вперед.

Характерный гороскоп

Этот гороскоп описывает особенности характера, сильные и слабые стороны человека на основании его знака зодиака.

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Натальный гороскоп

Определение особенностей характера и потенциала человека в зависимости от точной даты, времени и места рождения. Гороскоп основан на расположении планет на небе в этот конкретный момент времени.

Локальный гороскоп

Это астрологический прогноз для определенного места или региона. Здесь считается влияние планет и звезд на этот конкретный регион, в частности, его климат, культуру, политику и т.д.

Кармический гороскоп

Это астрологическое изучение кармы, отражающей прошлые жизни. С помощью этого гороскопа можно найти указания по причинам и последствиям прошлого, а также возможные пути решения проблем. Также кармический гороскоп может быть полезен инструментом для самопознания и развития.

Нумерологический гороскоп

Это анализ чисел и числовых композиций в дате рождения. Он позволяет установить влияние чисел на характер и жизненный путь человека, а также предусмотреть потенциальные возможности и вызовы, которые ему поставлены.

Китайский гороскоп

Это система знаков, основанная на движении лунного календаря. Он используется для предсказания жизненных событий и характеристик человека в зависимости от его рождения.

Китайский гороскоп состоит из 12 знаков, каждый из которых связан с конкретным годом, соответствующим тому или иному животному и его характерным свойствам.