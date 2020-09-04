Від спокусливих суконь до топів: 4 сексуальних кінообразів Бейонсе
Більшість прихильників Бейонсе знають її як топову співачку. Однак артистка не менш успішна і в кіно. Ми підібрали 4 фільми за участю Бейонсе, в яких можна побачити її бездоганну акторську гру та розкішну фігуру.
4 вересня талановита Бейонсе святкує 39-ий день народження. З нагоди цієї дати 24 канал пропонує переглянути стрічки за участю зіркової іменинниці, в яких вона постала у розкішних та дещо пікантних образах.
Дивіться також 5 спекотних фільмів, де можна побачити оголену Сальму Гаєк: фото і відео 18+
-
"Рожева пантера"
Якщо говорити про ролі Бейонсе у кіно, одразу згадується детективна комедія "Рожева пантера". У стрічці слідчий Жак Клузо буде розкривати таємниці вбивства тренера футбольної команди і зникнення його персня з діамантом. Під час слідства він взявся стежити за подругою вбитого, Занією, яку й зіграла Бейонсе. І це розслідування приведе не до одного курйозу.
Дивіться трейлер до фільму "Рожева пантера": відео
До цієї ролі Бейонсе привернула особливу увагу. У кадрі вона поставала у розкішних і спокусливих вбраннях з акцентом на декольте.
Бейонсе у "Рожевій пантері" / Фото Pinterest
Розкішна Бейонсе / Фото Pinterest
-
"Кармен: Хіп-хопера"
Головну роль Бейонсе отримала у мюзиклі "Кармен: Хіп-хопера", який вийшов на екрани у 2001 році. Артистка зіграла співачку Кармен Браун, яка закохується у поліцейського Деррека Гілла.
Бейонсе у мюзиклі / Фото Pinterest
Через його ревнощі дівчина змушена забути про вокальну кар'єру та дозволяти хлопцю тримати все під контролем. Однак випадкове знайомство з репером все змінює у житті Кармен. І хоч фільм не отримав популярності, на Бейонсе всі звернули увагу.
Спекотно 7 красунь із пишними грудьми, які підкорили кіноіндустрію: фото 18+
Дивіться пікантний фрагмент мюзиклу "Кармен: Хіп-хопера": відео
-
"Кадилак Рекордс"
Фільм розповідає про польського мігранта Леонарда Чесса, який в 1950-их роках намагається побудувати бізнес у Чикаго. Чоловік створює студію звукозапису, куди запрошує афроамериканських артистів. Серед них – знаменита королева блюзу Ета Джеймс, яку у фільмі зіграла Бейонсе.
Бейонсе в образі Ети Джонс / Фото Pinterest
Дивіться трейлер до фільму "Кадилак Рекордс": відео
-
"Остін Паверс: Ґолдмембер"
Та якщо у попередніх стрічках Бейонсе виглядала більш скромно, в комедії "Остін Паверс: Ґолдмембер" для неї підібрали чимало сексуальних костюмів. За сюжетом, головний герой вирушає у минуле, щоб врятувати свого батька. Однак згодом він дізнається, що таким чином втягнутий у небезпечну гру.
Дивіться трейлер до "Остін Паверс: Ґолдмембер": відео
Тут Бейонсе зіграла роль Фоксі та часто постає на екрані у сексуальних топах, що більше нагадують спідню білизну.
Бейонсе у комедії про Остіна Паверса / Фото Pop Sugar
Бейонсе / Фото Pinterest