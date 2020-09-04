Більшість прихильників Бейонсе знають її як топову співачку. Однак артистка не менш успішна і в кіно. Ми підібрали 4 фільми за участю Бейонсе, в яких можна побачити її бездоганну акторську гру та розкішну фігуру.

4 вересня талановита Бейонсе святкує 39-ий день народження. З нагоди цієї дати 24 канал пропонує переглянути стрічки за участю зіркової іменинниці, в яких вона постала у розкішних та дещо пікантних образах.

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"Рожева пантера"

Якщо говорити про ролі Бейонсе у кіно, одразу згадується детективна комедія "Рожева пантера". У стрічці слідчий Жак Клузо буде розкривати таємниці вбивства тренера футбольної команди і зникнення його персня з діамантом. Під час слідства він взявся стежити за подругою вбитого, Занією, яку й зіграла Бейонсе. І це розслідування приведе не до одного курйозу.

Дивіться трейлер до фільму "Рожева пантера": відео

До цієї ролі Бейонсе привернула особливу увагу. У кадрі вона поставала у розкішних і спокусливих вбраннях з акцентом на декольте.



Бейонсе у "Рожевій пантері" / Фото Pinterest



Розкішна Бейонсе / Фото Pinterest

"Кармен: Хіп-хопера"

Головну роль Бейонсе отримала у мюзиклі "Кармен: Хіп-хопера", який вийшов на екрани у 2001 році. Артистка зіграла співачку Кармен Браун, яка закохується у поліцейського Деррека Гілла.



Бейонсе у мюзиклі / Фото Pinterest

Через його ревнощі дівчина змушена забути про вокальну кар'єру та дозволяти хлопцю тримати все під контролем. Однак випадкове знайомство з репером все змінює у житті Кармен. І хоч фільм не отримав популярності, на Бейонсе всі звернули увагу.

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Дивіться пікантний фрагмент мюзиклу "Кармен: Хіп-хопера": відео

"Кадилак Рекордс"

Фільм розповідає про польського мігранта Леонарда Чесса, який в 1950-их роках намагається побудувати бізнес у Чикаго. Чоловік створює студію звукозапису, куди запрошує афроамериканських артистів. Серед них – знаменита королева блюзу Ета Джеймс, яку у фільмі зіграла Бейонсе.



Бейонсе в образі Ети Джонс / Фото Pinterest

Дивіться трейлер до фільму "Кадилак Рекордс": відео

"Остін Паверс: Ґолдмембер"

Та якщо у попередніх стрічках Бейонсе виглядала більш скромно, в комедії "Остін Паверс: Ґолдмембер" для неї підібрали чимало сексуальних костюмів. За сюжетом, головний герой вирушає у минуле, щоб врятувати свого батька. Однак згодом він дізнається, що таким чином втягнутий у небезпечну гру.

Дивіться трейлер до "Остін Паверс: Ґолдмембер": відео

Тут Бейонсе зіграла роль Фоксі та часто постає на екрані у сексуальних топах, що більше нагадують спідню білизну.



Бейонсе у комедії про Остіна Паверса / Фото Pop Sugar



Бейонсе / Фото Pinterest