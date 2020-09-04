Большинство поклонников Бейонсе знают ее как топовую певицу. Однако артистка не менее успешна и в кино. Мы подобрали 4 фильма с участием Бейонсе, в которых можно увидеть ее безупречную актерскую игру и роскошную фигуру.

4 сентября талантливая Бейонсе празднует 39-й день рождения. По случаю этой даты 24 канал предлагает посмотреть ленты с участием звездной именинницы, в которых она предстала в роскошных и несколько пикантных образах.

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"Розовая пантера"

Если говорить о роли Бейонсе в кино, сразу вспоминается детективная комедия "Розовая пантера". В ленте следователь Жак Клузо будет раскрывать тайны убийства тренера футбольной команды и исчезновение его перстня с бриллиантом. Во время следствия он взялся следить за подругой убитого, Занией, которую и сыграла Бейонсе. И это расследование приведет не к одному курьезу.

Смотрите трейлер к фильму "Розовая пантера": видео

Эта роль Бейонсе привлекла особое внимание. В кадре она представала в роскошных и соблазнительных нарядах с акцентом на декольте.



Бейонсе в "Розовой пантере" / Фото Pinterest

Роскошная Бейонсе / Фото Pinterest

"Кармен: Хип-хопера"

Главную роль Бейонсе получила в мюзикле "Кармен: Хип-хопера", который вышел на экраны в 2001 году. Артистка сыграла певицу Кармен Браун, которая влюбляется в полицейского Деррека Хилла.



Бейонсе в мюзикле / Фото Pinterest

Из-за его ревности девушка вынуждена забыть о вокальной карьере и позволять парню держать все под контролем. Однако случайное знакомство с рэпером все меняет в жизни Кармен. И хоть фильм не получил популярности, на Бейонсе все обратили внимание.

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Смотрите пикантный фрагмент мюзикла "Кармен: Хип-хопера": видео

"Кадиллак Рекордс"

Фильм рассказывает о польском мигранте Леонарде Чессе, который в 1950-х годах пытается построить бизнес в Чикаго. Мужчина создает студию звукозаписи, куда приглашает афроамериканских артистов. Среди них и знаменитая королева блюза Эта Джеймс, которую в фильме сыграла Бейонсе.



Бейонсе в образе Эты Джонс / Фото Pinterest

Смотрите трейлер к фильму "Кадиллак Рекордс": видео

Остин Пауэрс: Голдмембер

Но если в предыдущих лентах Бейонсе выглядела более скромно, в комедии "Остин Пауэрс: Голдмембер" для нее подобрали немало сексуальных костюмов. По сюжету, главный герой отправляется в прошлое, чтобы спасти своего отца. Однако впоследствии он узнает, что таким образом втянут в опасную игру.

Смотрите трейлер к "Остин Пауэрс: Голдмембер": видео

Здесь Бейонсе сыграла роль Фокси и часто предстает на экране в сексуальных топах, больше напоминающих нижнее белье.



Бейонсе в комедии об Остине Пауэрсе / Фото Pop Sugar



Бейонсе / Фото Pinterest