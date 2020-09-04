От соблазнительных платьев до топов: 4 сексуальных кинообразов Бейонсе
Большинство поклонников Бейонсе знают ее как топовую певицу. Однако артистка не менее успешна и в кино. Мы подобрали 4 фильма с участием Бейонсе, в которых можно увидеть ее безупречную актерскую игру и роскошную фигуру.
4 сентября талантливая Бейонсе празднует 39-й день рождения. По случаю этой даты 24 канал предлагает посмотреть ленты с участием звездной именинницы, в которых она предстала в роскошных и несколько пикантных образах.
Смотрите также 5 жарких фильмов, где можно увидеть обнаженную Сальму Хайек: фото и видео 18+
-
"Розовая пантера"
Если говорить о роли Бейонсе в кино, сразу вспоминается детективная комедия "Розовая пантера". В ленте следователь Жак Клузо будет раскрывать тайны убийства тренера футбольной команды и исчезновение его перстня с бриллиантом. Во время следствия он взялся следить за подругой убитого, Занией, которую и сыграла Бейонсе. И это расследование приведет не к одному курьезу.
Смотрите трейлер к фильму "Розовая пантера": видео
Эта роль Бейонсе привлекла особое внимание. В кадре она представала в роскошных и соблазнительных нарядах с акцентом на декольте.
Бейонсе в "Розовой пантере" / Фото Pinterest
Роскошная Бейонсе / Фото Pinterest
-
"Кармен: Хип-хопера"
Главную роль Бейонсе получила в мюзикле "Кармен: Хип-хопера", который вышел на экраны в 2001 году. Артистка сыграла певицу Кармен Браун, которая влюбляется в полицейского Деррека Хилла.
Бейонсе в мюзикле / Фото Pinterest
Из-за его ревности девушка вынуждена забыть о вокальной карьере и позволять парню держать все под контролем. Однако случайное знакомство с рэпером все меняет в жизни Кармен. И хоть фильм не получил популярности, на Бейонсе все обратили внимание.
Жарко 7 красавиц с пышной грудью, покоривших киноиндустрию: фото 18+
Смотрите пикантный фрагмент мюзикла "Кармен: Хип-хопера": видео
-
"Кадиллак Рекордс"
Фильм рассказывает о польском мигранте Леонарде Чессе, который в 1950-х годах пытается построить бизнес в Чикаго. Мужчина создает студию звукозаписи, куда приглашает афроамериканских артистов. Среди них и знаменитая королева блюза Эта Джеймс, которую в фильме сыграла Бейонсе.
Бейонсе в образе Эты Джонс / Фото Pinterest
Смотрите трейлер к фильму "Кадиллак Рекордс": видео
-
Остин Пауэрс: Голдмембер
Но если в предыдущих лентах Бейонсе выглядела более скромно, в комедии "Остин Пауэрс: Голдмембер" для нее подобрали немало сексуальных костюмов. По сюжету, главный герой отправляется в прошлое, чтобы спасти своего отца. Однако впоследствии он узнает, что таким образом втянут в опасную игру.
Смотрите трейлер к "Остин Пауэрс: Голдмембер": видео
Здесь Бейонсе сыграла роль Фокси и часто предстает на экране в сексуальных топах, больше напоминающих нижнее белье.
Бейонсе в комедии об Остине Пауэрсе / Фото Pop Sugar
Бейонсе / Фото Pinterest