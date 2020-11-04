Вчора, 3 листопада, відбулися президентські вибори у Сполучених Штатах Америки. У них взяв участь й відомий репер Каньє Вест. Він вже покинув президентську гонку, але скільки набрав голосів – читайте в матеріалі LifeStyle 24.

Про кількість голосів за Каньє Веста повідомило New York Post. Через сумніви та проблеми з ментальним здоров'ям під час кампанії реп-виконавець запізнився з реєстрацією як кандидат у президенти, а тому його ім'я з'явилось у бюлетенях лише 12 штатів.

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Відповідно до підрахунків, за популярного артиста у кожному з 12 штатів віддали свій голос більше тисячі людей. Каньє отримав близько 6000 голосів у Колорадо, у Міннесоті 6796 голосів й більше 1200 у Вермонті, однак в цих штатах перемагає Джо Байден. Варто зазначити, що за Каньє Веста голосували набагато активніше в тих штатах, де перемагає Дональд Трамп.

Арканзас – 3979 голосів;

Айдахо – 2309 голосів;

Айова – 3179 голосів;

Кентуккі – 6259 голосів;

Луїзіана – 4837 голосів;

Міссісіпі - 3 009 голосів;

Оклахома - 5587 голосів;

Теннессі - 10188 голосів;

Юта – 4053 голоси.

Каньє Вест цього року не зможе стати президентом, однак він висловив надії на те, що зможе реабілітуватися 2024 року.

Нагадаємо, що Каньє Вест вчора вперше взяв участь у президентських виборах і зізнався, що проголосував за себе. "Сьогодні я вперше в житті голосую за президента Сполучених Штатів, і це за того, кому я дійсно довіряю… За себе", – написав репер у мережі.

Користувачі соцмереж здебільшого негативно реагують на Каньє як кандидата в президенти. "Неважливо, проголосували ви за Трампа або за Байдена, але голосувати за когось ще – пряма безвідповідальність. У тих, хто це робить, відсутнє почуття відповідальності", – пишуть в мережі. Крім того, Дженніфер Еністон заявила, що голосувати за Каньє Веста – "не смішно".

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