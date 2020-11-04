Вчера, 3 ноября, состоялись президентские выборы в Соединенных Штатах Америки. В них принял участие и известный рэпер Канье Уэст. Он уже покинул президентскую гонку, но сколько набрал голосов – читайте в материале LifeStyle 24.

О количестве голосов за Канье Уэста сообщил New York Post. Из-за сомнений и проблем с ментальным здоровьем во время кампании рэп-исполнитель опоздал с регистрацией в качестве кандидата в президенты, а потому его имя появилось в бюллетенях только в 12 штатах.

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Согласно подсчетам, за популярного артиста в каждом из 12 штатов отдали свой голос более тысячи человек. Канье получил около 6000 голосов в Колорадо, в Миннесоте 6796 голосов и более 1200 в Вермонте, однако в этих штатах побеждает Джо Байден. Стоит отметить, что за Канье Уэста голосовали гораздо активнее в тех штатах, где побеждает Дональд Трамп.

Арканзас – 3979 голосов;

Айдахо – 2309 голосов;

Айова – 3179 голосов;

Кентукки – 6259 голосов;

Луизиана – 4837 голосов;

Миссисипи – 3009 голосов;

Оклахома – 5587 голосов;

Теннесси – 10188 голосов;

Юта – 4053 голоса.

Канье Уэст в этом году не сможет стать президентом, однако он выразил надежды на то, что сможет реабилитироваться 2024 года.

Напомним, что Канье Уэст вчера впервые принял участие в президентских выборах и признался, что проголосовал за себя. "Сегодня я впервые в жизни голосую за президента Соединенных Штатов, и это за того, кому я действительно доверяю... За себя", – написал рэпер в сети.

Пользователи соцсетей в основном негативно реагируют на Канье как кандидата в президенты. "Неважно, проголосовали вы за Трампа или Байдена, но голосовать за кого-то еще – прямая безответственность. У тех, кто это делает, отсутствует чувство ответственности", – пишут в сети. Кроме того, Дженнифер Энистон заявила, что голосовать за Канье Уэста – "не смешно".

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