В США проходят президентские выборы. Немало известных и знаменитых воспользовались возможностью досрочного голосования и открыто заявляли, кого хотят видеть главой государства. Как голосуют звезды в день выборов 3 ноября – читайте на LifeStyle 24.

Американцы выбирают главу США между действующим президентом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом. Немало звезд уже проявили гражданскую позицию и отдали свои голоса на досрочных выборах президента, которые провели из-за пандемии коронавируса. Однако есть и те знаменитости, которые появились на участках в день выборов лично. 24 канал предлагает узнать, кто уже проголосовал и показал в сети.

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Как звезды голосуют на президентских выборах в США

Мелания Трамп

Жена Дональда Трампа и первая леди США уже отдала свой голос в штате Флорида, где политик имеет большую поддержку. Она проголосовала в городе Уэст-Палм-Бич утром 3 ноября. Для выхода в важный для страны день она выбрала белое платье со стильным принтом, солнцезащитные очки с анималистическими вставками, нюдовые туфли на высоком каблуке и сумку в тон к образу.



Мелания Трамп на выборах президента США / Фото Getty Images

Кортни Кардашян

"С днем выборов! Приходите и голосуйте, если вы еще этого не сделали. Ваш голос важен. Ваш голос имеет силу. Каждый голос имеет значение", – написала светская львица, дополнив мотивационное сообщение фотографией в белом худи со знаком президентских выборов 2020.

Бейонсе

Певица опубликовала видео в наряде от французского дома моды Balmain. На ней костюм с фирменным принтом бренда и стильная панама с надписью "Я голосую". Защитной маской звезда раскрыла свои политические предпочтения – она голосует за Джо Байдена, и призвала штат Техас проявить свою гражданскую позицию.

Эльза Хоск

Беременная модель Victoria's Secret сфотографировала округлый живот с надписью "vote" и призвала американцев к голосованию на выборах: "Привет, выходи и голосуй сегодня".

Леди Гага

Звезда публично поддержала кандидата в президенты Джо Байдена, выступив на митинге в штате Пенсильвания накануне выборов.

Кейт Хадсон