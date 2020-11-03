Президентские выборы в США: как голосуют звезды – фото
В США проходят президентские выборы. Немало известных и знаменитых воспользовались возможностью досрочного голосования и открыто заявляли, кого хотят видеть главой государства. Как голосуют звезды в день выборов 3 ноября – читайте на LifeStyle 24.
Американцы выбирают главу США между действующим президентом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом. Немало звезд уже проявили гражданскую позицию и отдали свои голоса на досрочных выборах президента, которые провели из-за пандемии коронавируса. Однако есть и те знаменитости, которые появились на участках в день выборов лично. 24 канал предлагает узнать, кто уже проголосовал и показал в сети.
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Как звезды голосуют на президентских выборах в США
Мелания Трамп
Жена Дональда Трампа и первая леди США уже отдала свой голос в штате Флорида, где политик имеет большую поддержку. Она проголосовала в городе Уэст-Палм-Бич утром 3 ноября. Для выхода в важный для страны день она выбрала белое платье со стильным принтом, солнцезащитные очки с анималистическими вставками, нюдовые туфли на высоком каблуке и сумку в тон к образу.
Мелания Трамп на выборах президента США / Фото Getty Images
Кортни Кардашян
"С днем выборов! Приходите и голосуйте, если вы еще этого не сделали. Ваш голос важен. Ваш голос имеет силу. Каждый голос имеет значение", – написала светская львица, дополнив мотивационное сообщение фотографией в белом худи со знаком президентских выборов 2020.
Бейонсе
Певица опубликовала видео в наряде от французского дома моды Balmain. На ней костюм с фирменным принтом бренда и стильная панама с надписью "Я голосую". Защитной маской звезда раскрыла свои политические предпочтения – она голосует за Джо Байдена, и призвала штат Техас проявить свою гражданскую позицию.
Эльза Хоск
Беременная модель Victoria's Secret сфотографировала округлый живот с надписью "vote" и призвала американцев к голосованию на выборах: "Привет, выходи и голосуй сегодня".
Леди Гага
Звезда публично поддержала кандидата в президенты Джо Байдена, выступив на митинге в штате Пенсильвания накануне выборов.
Кейт Хадсон
Известная актриса опубликовала фото в качестве одного из самых известных своих героинь Пенни Лейн из фильма "Почти знаменитые" со значком выборов президента в США 2020 и написала от ее слов: "Я позволю вам заполнить пробелы".
Тесс Холлидей
Фотомодель категории plus-size и известная блогерка показала фото вблизи избирательного участка, показав, что она уже отдала свой голос и призналась, что для того, чтобы проголосовать, стояла в очереди.
Хейли Болдуин
Жена певца Джастина Бибера сфотографировалась с инстаграм-маской, посвященной выборам, и призвала всех тех, кто не проголосовал досрочно, сделать это сегодня: "Пожалуйста, приходите и будьте в безопасности".
Наоми Кемпбелл
Британская супермодель опубликовала ролик, который записала вместе с известными звездами, призывая проголосовать на выборах в США. Она отметила, что даже несмотря на огромные очереди на участках стоит отдать свой голос, чтобы быть услышанным.
Джессика Альба
Актриса посоветовала американцам не только появиться на избирательных участках, но и пригласить своих друзей и родственников, заранее узнать место голосования и позаботиться о личном комфорт в длинных очередях, например, прихватить переносное сиденье и еду.
Белла Хадид
Модель пришла голосовать с мамой Йоландой, подобрав тематический одежду. Она написала, что мамочка голосовала впервые, ведь получила гражданство лишь 6 лет назад: "Я так горжусь ею!". Она публично поддерживает Джо Байдена и критикует Дональда Трампа, поскольку считает, что после его президентства США переживают не лучшие времена.
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