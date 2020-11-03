У США відбуваються президентські вибори. Чимало відомих і знаменитих скористались можливістю дострокового голосування та відкрито заявляли, кого хочуть бачити очільником держави. Як голосують зірки у день виборів 3 листопада – читайте на LifeStyle 24.

Американці обирають главу США між чинним президентом Трампом та кандидатом від демократів Джо Байденом. Чимало зірок вже проявили громадянську позицію та віддали свої голоси на дострокових виборах президента, які провели через пандемію коронавірусу. Проте є й ті знаменитості, які з'явилися на дільницях у день виборів особисто. 24 канал пропонує дізнатись, хто вже проголосував і показав у мережі.

Читайте також Джон Ледженд засудив колег, які підтримали Дональда Трампа на виборах в США

Як зірки голосують на президентських виборах в США

Меланія Трамп

Дружина Дональда Трампа і перша леді США вже віддала свій голос у штаті Флорида, де політик має велику підтримку. Вона проголосувала в місті Вест-Палм-Біч вранці 3 листопада. Для виходу у важливий для країни день вона обрала білу сукню зі стильним принтом, сонцезахисні окуляри з анімалістичними вставками, нюдові туфлі на високих підборах та сумку в тон до образу.



Меланія Трамп на виборах президента США / Фото Getty Images

Кортні Кардашян

"З днем виборів! Приходьте і голосуйте, якщо ви ще цього не зробили. Ваш голос важливий. Ваш голос має силу. Кожен голос має значення", – написала світська левиця, доповнивши мотиваційний допис фото в білому худі зі знаком президентських виборів 2020.

Бейонсе

Співачка опублікувала відео у вбранні від французького дому моди Balmain. На ній костюм з фірмовим принтом бренду та стильна панама з написом "Я голосую". Захисною маскою зірка розкрила свої політичні вподобання – вона голосує за Джо Байдена, і закликала штат Техас проявити свою громадянську позицію.

Ельза Госк

Вагітна модель Victoria's Secret сфотографувала округлий живіт з написом "vote" і закликала американців до голосування на виборах: "Привіт, виходь і голосуй сьогодні".

Леді Гага

Зірка публічно підтримала кандидата в президенти Джо Байдена, виступивши на мітингу в штаті Пенсильванія у переддень виборів.

Кейт Гадсон