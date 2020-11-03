Президентські вибори в США: як голосують зірки – фото
У США відбуваються президентські вибори. Чимало відомих і знаменитих скористались можливістю дострокового голосування та відкрито заявляли, кого хочуть бачити очільником держави. Як голосують зірки у день виборів 3 листопада – читайте на LifeStyle 24.
Американці обирають главу США між чинним президентом Трампом та кандидатом від демократів Джо Байденом. Чимало зірок вже проявили громадянську позицію та віддали свої голоси на дострокових виборах президента, які провели через пандемію коронавірусу. Проте є й ті знаменитості, які з'явилися на дільницях у день виборів особисто. 24 канал пропонує дізнатись, хто вже проголосував і показав у мережі.
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Як зірки голосують на президентських виборах в США
Меланія Трамп
Дружина Дональда Трампа і перша леді США вже віддала свій голос у штаті Флорида, де політик має велику підтримку. Вона проголосувала в місті Вест-Палм-Біч вранці 3 листопада. Для виходу у важливий для країни день вона обрала білу сукню зі стильним принтом, сонцезахисні окуляри з анімалістичними вставками, нюдові туфлі на високих підборах та сумку в тон до образу.
Меланія Трамп на виборах президента США / Фото Getty Images
Кортні Кардашян
"З днем виборів! Приходьте і голосуйте, якщо ви ще цього не зробили. Ваш голос важливий. Ваш голос має силу. Кожен голос має значення", – написала світська левиця, доповнивши мотиваційний допис фото в білому худі зі знаком президентських виборів 2020.
Бейонсе
Співачка опублікувала відео у вбранні від французького дому моди Balmain. На ній костюм з фірмовим принтом бренду та стильна панама з написом "Я голосую". Захисною маскою зірка розкрила свої політичні вподобання – вона голосує за Джо Байдена, і закликала штат Техас проявити свою громадянську позицію.
Ельза Госк
Вагітна модель Victoria's Secret сфотографувала округлий живіт з написом "vote" і закликала американців до голосування на виборах: "Привіт, виходь і голосуй сьогодні".
Леді Гага
Зірка публічно підтримала кандидата в президенти Джо Байдена, виступивши на мітингу в штаті Пенсильванія у переддень виборів.
Кейт Гадсон
Відома акторка опублікувала фото у ролі однієї з найвідоміших своїх героїнь Пенні Лейн з фільму "Майже знамениті" зі значком виборів президента в США 2020 та написала від її слів: "Я дозволю вам заповнити пробіли".
Тесс Голлідей
Фотомодель категорії plus-size та відома блогерка показала фото поблизу виборчої дільниці, довівши, що вона вже віддала свій голос та зізналась, що для того, аби проголосувати, стояла в черзі.
Гейлі Болдвін
Дружина співака Джастіна Бібера сфотографувалась з інстаграм-маскою, присвяченою виборам, та закликала всіх тих, хто не проголосував достроково, зробити це сьогодні: "Будь ласка, приходьте і будьте в безпеці".
Наомі Кемпбелл
Британська супермодель опублікувала ролик, який записала разом з відомими зірками, закликаючи проголосувати на виборах в США. Вона наголосила, що навіть попри шалені черги на дільницях варто віддати свій голос, аби бути почутими.
Джессіка Альба
Акторка порадила американцям не лише з'явитися на виборчих дільницях, а й запросити своїх друзів та родичів, заздалегідь дізнатися місце голосування та подбати про особистий комфорт у довгих чергах, наприклад, прихопити переносне сидіння та їжу.
Белла Хадід
Модель прийшла голосувати з мамою Йоландою, підібравши тематичний одяг. Вона написала, що ненька голосувала вперше, адже отримала громадянство лише 6 років тому: "Я так пишаюся нею!". Вона публічно підтримує Джо Байдена та критикує Дональда Трампа, адже вважає, що за його президенства США переживають не найкращі часи.
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