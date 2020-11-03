Американський співак Джон Ледженд виступив на підтримку Джо Байдена напередодні президентських виборів у США. Артист гнівно висловився про колег-музикантів, які публічно підтримали Дональда Трампа та засудив його політику.

У ніч перед виборами президента США 2020, які відбуваються 3 листопада, у місті Філадельфія штату Пенсильванія відбувся ключовий політичний мітинг, на якому на підтримку Джо Байдена виступили Леді Гага та Джон Ледженд. Останній не лише потішив американців своєю музикою, а й критично висловився про Дональда Трампа та колег-артистів, які агітують за політика. Про це пише Daily Mail.

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Так, Джон Ледженд назвав Дональда Трампа боягузом і слабким президентом, а всю його політичну діяльність на посаді очільника держави – невдачею для США. Також він додав, що Трамп заохочує жорстокість поліції та підтримує системний расизм у суспільстві.

"Деякі люди бачать підлість, знущання, егоїзм Дональда Трампа і приймають це за силу, свого роду перекручену мужність. Деякі бачать його жадібність і приймають її за хороший бізнес. Деякі з ваших колишніх улюблених реперів були обмануті цією брехнею", – висловився співак.

Джон Ледженд натякнув на реперів Ice Cube та Lil Wayne, підтримкою яких заручився Дональд Трамп під час особистих зустрічей. Крім того, артист наголосив, що зірки повелись на обіцянки адміністрації політика темношкірій спільноті, які він назвав "золотом для дурнів".