Вже сьогодні, 3 листопада, у США відбуваються вибори президента. Напередодні Дональд Трамп разом із своєю командою відвідали декілька американських міст, де виступили на мітингах. Зокрема, батька підтримала Іванка Трамп, яка постала перед громадянами у яскравому вбранні.

Іванка була на мітингу разом із чоловіком Джаредом Кушнером. На особистій сторінці в інстаграмі дівчина вже опублікувала відповідні фото, проте значна увага підписників прикута саме до її аутфіту.

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Яскравий look Іванки Трамп

На мітинг Іванка прийшла у надзвичайно красивому червоному пальті. Вбрання мало оригінальний пошив, зверху було прикрашене рюшами, а також гарно підкреслило витончену фігуру знаменитої доньки. Оскільки на вулиці було досить холодно, Трамп також одягнула чорну кофту, лосини і рукавиці. Такий образ вона поєднала з довгими лакованими чоботами чорного кольору на підборах і на зав'язку.

Розкішне волосся красуня-білявка вклала у легкі хвилі. На обличчі вона зробила виразний макіяж. Великі очі дівчина підкреслила за допомогою тіней природних відтінків, а на губи нанесла матову помаду нюдового кольору.

Іванка Трамп позувала поруч із коханим і щиро усміхалася.

Пізніше у цьому ж образі вона зробить декілька фото у президентському літаку. Зокрема, сфотографувалася з батьком, щоб назавжди закарбувати в пам'яті цей вечір.

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