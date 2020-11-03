Уже сегодня, 3 ноября, в США проходят выборы президента. Накануне Дональд Трамп вместе со своей командой посетили несколько американских городов, где выступили на митингах. В частности, отца поддержала Иванка Трамп, которая предстала перед гражданами в ярком наряде.

Иванка была на митинге вместе с мужем Джаредом Кушнером. На личной странице в Инстаграме девушка уже опубликовала соответствующие фото, однако значительное внимание подписчиков приковано именно к ее аутфиту.

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Яркий look Иванки Трамп

На митинг Иванка пришла в необычайно красивом красном пальто. Наряд имел оригинальный пошив, сверху был украшен рюшами, а также красиво подчеркнул изящную фигуру знаменитой дочери. Поскольку на улице было довольно холодно, Трамп также надела черную кофту, лосины и варежки. Такой образ она соединила с длинными лакированными сапогами черного цвета на каблуке и на завязке.

Роскошные волосы красавица-блондинка уложила в легкие волны. На лице она сделала выразительный макияж. Большие глаза девушка подчеркнула с помощью теней естественных оттенков, а на губы нанесла матовую помаду нюдового цвета.

Иванка Трамп позировала рядом с любимым и искренне улыбалась.

Пізніше у цьому ж образі вона зробить декілька фото у президентському літаку. Зокрема, сфотографувалася з батьком, щоб назавжди закарбувати в пам'яті цей вечір.

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