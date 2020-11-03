Советник действующего американского президента Дональда Трампа накануне выборов выступила на нескольких митингах. Иванка Трамп несколько раз за день поражала публику эффектными аутфитами, демонстрируя безупречный вкус в одежде.

Уже сегодня, 3 ноября, в США состоятся выборы президента. Кандидаты на пост главы государства сделали все, чтобы завоевать расположение граждан. В частности, команда Дональда Трампа в день перед выборами организовала митинги в разных штатах. В поддержку отца выступила и Иванка Трамп. Фотографиями со встреч она поделилась на личной странице в Инстаграме.

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Образ Иванки Трамп

Как всегда, внимание привлек look девушки. Она вышла на сцену перед аудиторией в деловом костюме. Наряд состоял из черных классических брюк и коричнево-черного пиджака с пуговицами и карманами. Стройную талию Иванка подчеркнула с помощью черного пояса, который завязала на бантик. Под пиджак Трамп надела черную водолазку. Соединила наряд с обувью в тон наряду на каблуке.

Волосы дочь Дональда Трампа уложила в роскошные локоны. На лице она сделала фирменный макияж: на веки нанесла коричневые тени, а губы накрасила матовой помадой нюдового цвета.

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