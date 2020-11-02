Советница действующего президента США Дональда Трампа выступила на предвыборном митинге. Она высказалась в поддержку отца, а также в который раз похвасталась необычайно красивым нарядом.

Уже завтра в США состоятся выборы президента. Претенденты на пост главы государства активно общаются с избирателями, устраивают митинги и громкие встречи. Вчера, 1 ноября, состоялся митинг в Вашингтоне, в парке Michigan Sports Stars. Иванка Трамп также выступила перед многочисленной публикой, а фотографиями поделилась на личной странице в инстаграме.

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Образ Иванки Трамп

Для выступления в рамках предвыборной кампании политический деятель избрала нежный аутфит. Она надела водолазку кремового цвета и белую юбку-карандаш. Но больше всего привлекает внимание изысканное пальто пастельного цвета с пуговицами. Такой look Иванка соединила с сапогами верблюжьего цвета с небольшой гармошкой на халяве.

Осенний образ Трамп дополнила элегантными серьгами в тон одежде. Волосы красавица-брюнетка уложила ровно, а на лице сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах и матовой помадой на губах. Завершила look солнцезащитными очками и перчатками.

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