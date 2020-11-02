Дочь Дональда Трампа Иванка продолжает активно встречаться с избирателями. На различных мероприятиях она демонстрирует стильные образы, которые покоряют сеть. Иванка посетила еще два штата и появилась в зеленом платье.

В рамках предвыборной кампании дочь и советник американского президента активно посещают различные города и штаты. Иванка Трамп каждый раз демонстрирует стильные и элегантные образы. Очередной серией фотографий она поделилась на своей странице в инстаграме.

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Перед президентскими выборами, которые состоятся уже завтра, 3 ноября, Иванка посетила два штата: Висконсин и Пенсильванию. Она агитировала жителей штата пойти проголосовать за действующего президента.

Образ Иванки Трамп

С наступлением осени в Америке стало холоднее, поэтому дочь президента выбирает теплые платья или элегантные пальто или костюмы. На этот раз Иванка Трамп примерила роскошное платье зеленого цвета. Оно было расширено на плечах и сужено на талии, поэтому подчеркивало изящную фигуру советника Дональда Трампа.

Иванка собрала белокурые волосы в низкий хвост. Такая прическа подчеркивала женственность Трамп. Она дополнила образ и аксессуарами: тонкой цепочкой с камнями на шее, лаконичными серьгами и кольцом. Также женщина сделала хороший макияж. Она подчеркнула глаза темными тенями и накрасила губы коричневой помадой.

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