Советник Дональда Трампа активно встречается с избирателями в последние дни предвыборной кампании 2020 года. Иванка Трамп отправилась в город Мэдисон, расположенный в штате Висконсин. Там она предстала перед публикой в изысканном осеннем аутфите.

С наступлением холодов Иванка Трамп заменила легкие красивые платья на роскошные пальто и костюмы. На личной странице в инстаграм она распространяет фотографии с каждой поездки, в которую отправляется перед президентскими выборами в США. Внимание поклонников привлекают не только рабочие встречи дочери действующего главы США, но и ее образы, которыми она покоряет публику.

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Элегантный look Иванки Трамп

Советник Дональда Трампа прибыла в один из американских штатов в роскошном пальто. Поскольку в США наступила настоящая осень и погода достаточно прохладная, для поездок девушка выбирает теплый наряд.

Пальто темно-синего цвета было приталенным, а внизу – расширенным. Таким образом оно подчеркнуло изящную фигуру Иванки. Вероятно, под этой верхней одеждой Трамп имела блузку и юбку или же красивое женственное платье. Look она соединила с замшевыми туфлями-лодочками в тон пальто на каблуке.

Поскольку в мире продолжается пандемия коронавируса, Иванка решила обезопаситься и делала фотографии с участниками встречи, надев дизайнерскую защитную маску на лицо. Такой аксессуар гармонично дополнил ее образ. Белокурые волосы красавица вложила ровно, а на лице сделала фирменный макияж – темные тени на веках и матовая помада нюдового цвета на губах.

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