Радниця Дональда Трампа активно зустрічається з виборцями в останні дні передвиборчої кампанії 2020 року. Іванка Трамп відправилася в місто Медісон, що розташоване в штаті Вісконсин. Там вона постала перед публікою у вишуканому осінньому аутфіті.

З настанням холодів Іванка Трамп замінила легкі красиві сукні на розкішні пальта та костюми. На особистій сторінці в інстаграмі вона поширює світлини з кожної поїздки, у яку відправляється перед президентськими виборами у США. Увагу прихильників привертають не лише робочі зустрічі доньки чинного глави США, а й її образи, якими вона підкорює публіку.

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Елегантний look Іванки Трамп

Радниця Дональда Трампа прибула в один із американських штатів у розкішному пальті. Оскільки в США настала справжня осінь і погода досить прохолодна, для поїздок дівчина обирає тепле вбрання.

Пальто темно-синього кольору було приталеним, а внизу – розширеним. Таким чином воно підкреслило витончену фігуру Іванки. Ймовірно, під цим верхнім одягом Трамп мала блузку та спідницю або ж красиву жіночну сукню. Look вона поєднала із замшевими туфлями-човниками в тон пальта на підборах.

Оскільки у світі триває пандемія коронавірусу, Іванка вирішила убезпечитися і робила світлини із учасниками зустрічі, одягнувши дизайнерську захисну маску на обличчя. Такий аксесуар гармонійно доповнив її образ. Біляве волосся красуня вклала рівно, а на обличчі зробила фірмовий макіяж – темні тіні на повіках і матова помада нюдового кольору на губах.

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