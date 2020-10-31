Вже за декілька днів у США відбудуться президентські вибори. Напередодні голосування кандидати на пост глави держави та їхні представники активно зустрічаються з виборцями. Зокрема, радниця Дональда Трампа Іванка щоразу зачаровує публіку бездоганним зовнішнім виглядом.

З приходом осені жінки додають до свого гардеробу теплі та стильні речі. Вони прагнуть завжди виглядати актуально, тому часто прикладом для наслідкування стилю стають знаменитості.Однією із тих,хто активно диктує тренди модницям у різних куточках світу є Іванка Трамп. На особистій сторінці в інстаграмі вона вкотре поширила красивий допис, у якому показала варіант осіннього аутфіту.

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Іванка відправилася у північний штат Мічиган, де провела зустріч у місті Детройті. Для поїздки, як завжди, донька Трампа обрала трендовий look.

Образ Іванки Трамп

Іванка постала перед публікою у вбранні холодних відтінків. Вони чудово підходять для прохолодної погоди і візуально роблять фігуру ще стрункішою. Look Трамп складався з чорного гольфа, бежевих вкорочених штанів і приталеного пальта чорного кольору. Одяг знаменита донька поєднала з чорними туфлями-човниками на підборах.

Біляве волосся Іванка, як завжди, вклала рівно, а на обличчі зробила бездоганний макіяж: на повіки нанесла темно-коричневі тіні, які підкреслили красиві очі, а губи нафарбувала матовою помадою нюдового кольору.

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