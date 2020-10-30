Радниця чинного американського президента Іванка Трамп у рамках передвиборчої кампанії вкотре з'явилася на публіці. Вона виступила перед виборцями у бездоганному осінньому вбранні.

Вже за лічені дні в США відбудуться президентські вибори. Напередодні кандидати на пост глави держави та їхні команди активно зустрічаються з виборцями. Зокрема, донька Дональда Трампа ділиться світлинами з зустрічей на особистій сторінці в інстаграмі.

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Осінній аутфіт Іванки Трамп

Для однієї з останніх зустрічей напередодні виборів Іванка Трамп обрала елегантний і строгий образ. Вона одягнула приталену чорну спідницю довжини міді та гольф розкішного баклажанового кольору. Варто зазначити, що таке вбрання підкреслило витончену фігуру радниці Трампа. Теплий осінній look вона поєднала із замшевими туфлями-човниками бордового кольору на підборах.

Біляве волосся Іванка, як завжди, вклала рівно. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж з темними тінями на повіках і матовою помадою коричневого кольору на губах. Оскільки у світі досі активно поширюється коронавірусна інфекція, то Трамп одягнула на обличчя захисну маску. Зазначимо, що раніше вона з'являлася на публіці у брендових засобах захисту, а цього разу надала перевагу одноразовій медичній масці.

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