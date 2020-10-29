Радниця Дональда Трампа Іванка вкотре постала перед публікою у рамках передвиборчої кампанії. Вона завжди вражає бездоганним зовнішнім виглядом і цей раз не став винятком. Трамп продемонструвала елегантний і стильний образ.

Напередодні президентських виборів в США, які відбудуться вже за декілька днів, Іванка Трамп активно відвідує американські штати та міста. На особистій сторінці в інстаграмі вона поширює світлини із зустрічей з виборцями, проте найбільше увагу привертають аутфіти доньки чинного президента. Днями Іванка побувала у місті Шарлотт штату Північна Кароліна.

Читайте також У білосніжній сукні: Іванка Трамп показала елегантний образ – фото

Ефектний look Іванки Трамп

Іванка з'явилася перед публікою у красивому та яскравому осінньому вбранні. Оскільки погода не була похмурою, дівчина вирішила одягнути вкорочені білі штани та блакитну блузку. Серед верхнього одягу радниця президента обрала довге пальто блакитного кольору з широкими рукавами. Воно гарно доповнило її образ і додало йому свіжості. Такий look Трамп поєднала із замшевими туфлями-човниками бежевого кольору на підборах.

Серед аксесуарів образ Іванки доповнював мінімалістичний ланцюжок та красива підвіска. Розкішне біляве волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила фірмовий макіяж – з акцентом на очах і матовою помадою на губах.

Для перегляду фото гортайте праворуч